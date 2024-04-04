حكومة الظل في ميانمار: قمنا بشن هجمات بطائرات الدرون على العاصمة نايبيداو

قالت حكومة الظل في ميانمار إن قواتها شنت هجمات بطائرات الدرون على معاقل المجلس العسكري الحاكم في العاصمة نايبيداو اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حكومة الوحدة الوطنية، التي تعرف نفسها على أنها الحكومة الشرعية للبلاد، قالت في منشور على منصة "إكس" إنه من بين أهداف الهجمات على جيش ميانمار كان مقره وقاعدة جوية.

وأضافت: "التقارير الأولية تفيد بوقوع خسائر بشرية".

ونفى المجلس العسكري في بيان أرسله المتحدث باسمه زاو مين تون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، وقال إن القوات تمكنت من إسقاط أربع طائرات استهدفت المطار، كما أسقطت ثلاث طائرات أخرى كانت تحلق جنوب شرق بلدة في العاصمة.

وجاء في بيان المجلس العسكري" لم تقع خسائر بشرية أو أضرار مادية في هذه الأحداث"، مضيفا أن القوات تقوم بتنفيذ" إجراءات أمنية".

ويذكر أن النظام العسكري سيطر على السلطة منذ أكثر من ثلاثة أعوام خلال انقلاب، تم خلاله احتجاز الزعيمة أون سان سو تشي والحكم بسجنها.

وتصاعدت وتيرة العنف في ميانمار خلال العام الماضي، بعدما كثف مقاتلو المقاومة والجماعات المسلحة العرقية الهجمات ضد الجيش، الذي يبدو أنه يفقد نفوذه في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 55 مليون نسمة.