تريلا تقتحم مقهى وتصيب عددا من الأشخاص في أسوان

شهدت منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، مساء الأربعاء، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا بعدد من مركبات التوك توك، بجانب اقتحام السيارة لمقهى يجلس به عددا من المواطنين، وتبين وجود عدد من المصابين والوفيات ولم يتم حصرهم حتى الآن.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بوقوع حادث في منطقة الصداقة القديمة، وتبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، وانحرفت عجلة القيادة من السائق، فاصطدمت بـ عدد مركبات توك توك، وتبين إصابة عدد من الأشخاص ووجود وفيات ولم يتم حصرهم حتى الآن.

واقتحمت التريلا مقهى بجوار هايبر، وأصابت عدد من الأشخاص جاري حصرهم، ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.