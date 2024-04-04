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الزمالك يهزم سموحة في دوري سوبر السلة

علي البحيري
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 12:49 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 12:49 ص

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على نظيره سموحة بنتيجة 77 - 60، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في أولى مواجهات دور الـ8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
25 - 17
46 - 30
63 - 37
77 - 60

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره سموحة، اليوم الخميس، في ثاني مواجهات دور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

وتقام مواجهات دور الـ8 بنظام best of 5 ، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى دور الـ 4 لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.


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