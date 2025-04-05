أعلن المستشفى الجامعي في جزيرة لاريونيون الفرنسية، الواقع في المحيط الهندي، اليوم الجمعة، إطلاق "الخطة البيضاء" لمكافحة الانتشار السريع لوباء "الشيكونجونيا".

ويأتي إطلاق "الخطة البيضاء"، وهو نظام طوارئ يستخدم فقط خلال حالات الأزمات، مع تسجيل حوالي 6 آلاف حالة في أسبوع واحد، بحسب وكالة الصحة الإقليمية.

وينتقل وباء "الشيكونجونيا" عبر البعوض النمر. وتتوقع السلطات الصحية في الجزيرة أن يبلغ تفشي الوباء ذروته في منتصف الشهر الجاري.

وقال المستشفى الجامعي في الجزيرة في بيان له اليوم، إنه أعلن تفعيل الخطة البيضاء بعدما لاحظ الزيادة الكبيرة في حالات استقبال المرضى بمكاتب الاستقبال في أقسام الطوارئ على مدى عدة أيام في "سان دوني" في الشمال وفي "سانت بيير" في الجنوب.

وأوضحت إدارة مستشفى "سانت بيير"، أن الخطة تتيح للمؤسسات الصحية تعبئة جميع مواردها البشرية والمادية عند تدفق المرضى بالاضافة أيضا إلى إفراغ الأسرة وتبسيط الإجراءات أمام المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية فورية.

جرى وضع الخطة البيضاء في عام 2004، وتفعيلها للمرة الأخيرة في ريونيون خلال يناير عام 2022، لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19.

ومن المتوقع أن يزور وزير أقاليم ما وراء البحار مانويل فالس، سان دوني يوم الأحد لإطلاق حملة التطعيم في اليوم التالي.

وفي ظل العدد من الجرعات التي تم تعبئتها حتى يوم أمس الخميس (40 ألف) أوضحت الهيئة الصحية العليا بمنح أولوية التطعيم للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق والذين يعانون من أمراض مصاحبة.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يسبب فيروس الشيكونجونيا للمصابين حمى وآلام شديدة في المفاصل، غالبا ما تكون منهكة وتتفاوت في مدتها. ومن أعراضه الأخرى ‏تورم المفاصل والآلام العضلية والصداع والتقيؤ والتعب والطفح الجلدي.‏