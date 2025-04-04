كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقابل 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه.

ووفقاً لتقرير وصل المعروض النقدي 3.054 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى ما يعادل 3.037 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى مايعادل 731.035 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.306 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وكشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 7.982 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.