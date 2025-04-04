ديمقراطيون في الكونجرس يحتجون على تقارير إقالة مدير الأمن القومي

احتج ديمقراطيون بارزون في الكونجرس الأمريكي يوم الخميس على التقارير التي أفادت بإقالة الجنرال تيم هوج من منصب مدير وكالة الأمن القومي، حيث قال أحد أعضاء الكونجرس إن هذا القرار "يجعلنا جميعا أقل أمانا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت متأخر من مساء الخميس بأن هوج ونائبته المدنية في وكالة الأمن القومي، ويندي نوبل، أقيلا من منصبيهما. وكان هوج أيضا يترأس القيادة السيبرانية الأمريكية، التي تنسق عمليات الأمن السيبراني في وزارة الدفاع. واستند تقرير الصحيفة إلى مصدرين حاليين في الحكومة الأمريكية وآخر سابق طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وقال السيناتور مارك وارنر، عضو الحزب الديمقراطي من ولاية فيرجينيا ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في بيان: "لقد خدم الجنرال هوج بلادنا وهو يرتدي الزي العسكري، بكل شرف وتميز، لأكثر من 30 عاما. وفي وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة... كيف يمكن أن يجعل فصل هذا الشخص الأمريكيين أكثر أمانا؟"

ومن جانبه، قال النائب جيم هايمس، عضو الحزب الديمقراطي من ولاية كونيتيكت والعضو الأبرز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه "مصدوم بشدة من هذا القرار".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس دونالد ترامب إنه فصل "بعض" موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وذلك بعد يوم من إثارة الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر مخاوفها مباشرة أمامه بشأن ولاء الموظفين.