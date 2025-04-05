رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية يدعو إلى تحقيق فوري ضد نتنياهو

دعا رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية، أميت باخار، إلى فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب ادعاءات قدمها رئيس الشاباك رونين بار، في رسالته ردا على الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا ضد إقالته.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت (واي نت) عن باخار قوله: "عندما يكتب رونين بار أن رئيس الوزراء طلب منه تقديم رأي أمني مهني يصب في مصلحة نتنياهو شخصيا ويهدف إلى منع مواصلة محاكمته، يجب على دولة إسرائيل أن تستنكر ذلك بشدة."

وأضاف باخار أن "طلبات نتنياهو غير قانونية، وخطيرة، وتثير شكوكا جدية حول وجود نشاطات جنائية، وتظهر بوضوح أنه في حالة تعارض مصالح شديدة ويقوم بانتهاك منهجي للتعهد الخاص بتعارض المصالح الذي وقعه".