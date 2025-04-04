أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، مجموعة من الضوابط المنظمة لتواجد الأطفال في المساجد، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الوعي الديني لدى النشء، مع الحفاظ على قدسية بيوت الله وضمان أجواء مناسبة لأداء العبادات.

وأكدت الوزارة، أن الإسلام جعل المساجد مكانًا يتسع للجميع، بما في ذلك الأطفال، وذلك لتعزيز حبهم للمساجد منذ الصغر، كما شددت على ضرورة تربية الأطفال على احترام قدسية المساجد، مع تعليمهم عدم إزعاج المصلين أو التسبب في أي إزعاج أثناء تواجدهم بها.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، أن التعامل مع الأطفال داخل المساجد يجب أن يكون بلطف، على ألا يؤثر ذلك على إقامة الصلاة أو يعوق خشوع المصلين. كما أوضحت أنه لا مانع من ملاعبة الأطفال داخل المساجد، بشرط أن تكون الأنشطة متوافقة مع الآداب الشرعية، وألا تؤثر على قدسية المكان.

ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني، وتحقيق التوازن بين تربية الأطفال على حب المساجد، وبين احترام أجواء العبادة والمحافظة على سكينة المصلين.

وخلال الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهد شيخ يلهو مع الأطفال بالبالون داخل إحدى المساجد، هذه اللحظات التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين المواطنين.