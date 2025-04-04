تجديد حبس المتهمين في واقعة التعدي على ضابط شرطة بنجع حمادي 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة قنا، اليوم، تجديد حبس المتهمين في واقعة الاعتداء على ضابط شرطة داخل أحد السوبر ماركت بمدينة نجع حمادي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثانية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بتعرض الضابط محمد أ، ضابط بمديرية أمن قنا، لاعتداء من قبل عدة أشخاص أثناء تواجده داخل السوبر ماركت، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، قبل عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات 15 يوما للمرة الثانية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين لكشف ملابسات الحادث، فيما أكدت مصادر قانونية، أن قرار التجديد يأتي في إطار استكمال التحقيقات، والاستماع إلى أقوال الشهود والمجني عليه، قبل اتخاذ أي قرارات أخرى في القضية.