السيناتور الأمريكي ساندرز يخسر معركة لمنع بيع قنابل لإسرائيل

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قاد السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ يوم الخميس في معركة لم تكلل بالنجاح لمنع بيع قنابل جديدة بمليارات الدولارات لإسرائيل.

ولم تحصل محاولتان مختلفتان سوى على 15 صوتا مؤيدا فقط، مع معارضة أكثر من 80 عضوا بالكونجرس.

وقال ساندرز للمشرعين من على منصة مجلس الشيوخ: "نحن متواطئون بشدة"، وذلك بصفتنا المصدر الرئيسي للمساعدات العسكرية لإسرائيل.

يشار إلى أنه في فبراير، تجاوز ترامب المراجعة العادية للكونجرس للموافقة على مبيعات بما يقرب من 3 مليارات دولار لإسرائيل بمزيد من القنابل التي تزن ألفي و500 رطل (900 و230 كيلوجرام) ورؤوس حربية أخرى.

وأشار السيناتور كريس فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، إلى ما أسماه "الرؤية الملتوية" لترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإخراج أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة.

وتساءل فان هولين "ما الذي حدث للرجل الذي تعهد بإحلال السلام في الشرق الأوسط؟".