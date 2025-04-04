أسوشيتد برس: الصين أوقفت المفاوضات مع أمريكا بشأن تيك توك بعد إعلان رسوم ترامب

أوشك الرئيس دونالد ترامب، على إبرام اتفاق أمس الأول الأربعاء لتحويل تطبيق تيك توك إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة ويمتلكها ويديرها غالبية من المستثمرين الأمريكيين، مع احتفاظ شركة بايت دانس الصينية بحصة أقلية، وفقا لمصدر مطلع على المفاوضات.

لكن الاتفاق انهار، أمس الخميس، بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة واسعة النطاق، بما في ذلك ضد الصين.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى مناقشة التفاصيل الحساسة للمفاوضات، إن ممثلين عن شركة بايت دانس اتصلوا بالبيت الأبيض للإبلاع عن أن الصين لن توافق على الاتفاق بعد الآن حتى تتوفر إمكانية التفاوض حول التجارة والرسوم الجمركية.