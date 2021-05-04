إفريقيا تسجل 4 ملايين و578 ألف إصابة و122 ألف وفاة جراء كورونا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الافريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و578 ألف إصابة مؤكدة، و122 ألفا و500 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما تعافى 4 ملايين و125 ألف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية، في بيان اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.