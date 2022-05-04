إحالة 10 أطباء وممرضين بمستشفى بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

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أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن إحالة 10 أطباء وممرضين بمستشفى إيتاى البارود للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى استمرارا لحملة الانضباط التي أطلقتها المديرية خلال العيد.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن فريق كامل من المديرية أجرى زيارة تفقدية لمستشفى إيتاي البارود في ثاني أيام إجازة عيد الفطر المبارك؛ لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها للمرضى والمترددين على المستشفى ومتابعة سجلات الحضور والانصراف والسجلات الخاصة بالنوبتجيات وتبين تواجد الفريق الطبي على رأس العمل مع غياب 10 أفراد ( 7 أطباء - 3 تمريض) وتمت إحالتهم للتحقيق الفوري.

وأشار جميعة، إلى المرور على أقسام الاستقبال والطورائ، وتم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تم متابعة قسم العناية المركزة وباقي أقسام المستشفى والاطمئنان على جميع الحالات بالمستشفى.

وخلال الزيارة تلاحظ وجود بعض الأجهزة معطلة وتم استدعاء الصيانة وتشغيل الأجهزة في الحال، وتم التأكيد على تحديث أشغال الأقسام الحرجة لتسكين حالات الانتظار عن طريق طورائ المديرية.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المرور الدورى والمتابعة المستمرة لكل المستشفيات والمنشآت الصحية خاصه خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإدارى لكل الأطباء وأطقم التمريض والعاملين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.