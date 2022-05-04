الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة لحظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، عن خطة يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنيها لحظر واردات النفط الروسي تدريجيا بحلول نهاية العام، وذلك ضمن أحدث حزمة عقوبات يفرضها التكتل ضد موسكو.

وقالت فون دير لاين، في مناقشات في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء في ستراسبورج بفرنسا، إن الحظر يهدف إلى "تعظيم الضغوط على روسيا"، رغم أنها أقرت بأن الأمر "لن يكون سهلا".

ويهدف المقترح إلى حرمان روسيا من تدفق كبير للعائدات، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات وسط تخوف من دول الاتحاد من تداعيات الحظر.

وأكدت فون دير لاين أنه سيتم إدارة هذا الحظر بطريقة تدريجية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للتكتل وكذلك على الأسعار في أسواق النفط العالمية، بهدف تقليل "التداعيات علينا وعلى شركائنا".

وأوضحت أنه سيتم حظر واردات الخام تدريجيا أولا في غضون ستة أشهر، على أن يبدأ التكتل في حظر "المنتجات المكررة بحلول نهاية العام".

وكانت مصادر من المفوضية أكدت أمس، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنه قد يتم منح إعفاء من الحظر لسلوفاكيا والمجر، حيث يكافح البلدان للحصول على إمدادات بديلة بسبب عدم وجود موانئ بحرية لديهما.

كما أعلنت فون دير لاين استبعاد "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، من نظام "سويفت" المالي الدولي.

وأضافت أنه سيتم استبعاد بنكين روسيين آخرين "لتشديد العزلة الكاملة للقطاع المالي الروسي عن النظام العالمي"، بعدما استهدفت عقوبات سابقة البنك المركزي الروسي ومؤسسات مالية أخرى.

وتشمل العقوبات المقترحة أيضا العسكريين الروس المتورطين في فظائع في مدينتي بوتشا وماريوبول الأوكرانيتين.

وقالت فون دير لاين إن من شأن هذا أن "يرسل إشارة مهمة أخرى لجميع المتورطين في حرب الكرملين: إننا نعرفكم وستتم محاسبتكم".