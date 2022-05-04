حقق الأفريقي انتصاره الأول في مجموعة التتويج ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه اتحاد بن قردان، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل النجم الساحلي 1 / 1 مع ضيفه الصفاقسي.

وارتفع رصيد الأفريقي إلى 6 نقاط في المركز الثاني، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي الترجي (المتصدر)، في حين تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند نقطة وحيدة فقط، ليظل قابعا في قاع الترتيب.

ويدين الأفريقي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه نادر غندري، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15.

وحاول بن قردان إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، ليتلقى هزيمته الثانية في مجموعة التتويج، بعدما خسر أمام النجم الساحلي في الجولة الأولى.

في المقابل، يأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الاتزان للأفريقي، الذي استهل لقاءاته في مجموعة التتويج بالخسارة أمام الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى.

وخيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء النجم الساحلي وضيفه الصفاقسي.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد الصفاقسي إلى 3 نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

وبادر الصفاقسي بالتسجيل عن طريق وليد القروي في الدقيقة 11، لكن ياسين العمري أحرز هدف التعادل للنجم الساحلي في الدقيقة 63.

كانت الفرق الـ16 المشاركة بالدوري التونسي هذا الموسم تم تقسيمها إلى مجموعتين خلال الدور الأول للمسابقة، بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى مجموعة التتويج.

ونال الفريقان المتصدران للمجموعتين 3 نقاط قبل خوضهما منافسات مجموعة التتويج، فيما حصل صاحبا المركزين الثاني على نقطتين، وحصد صاحبا المركزين الثالث نقطة وحيدة.