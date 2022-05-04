السيطرة على 3 حرائق بشقتين ومنزل في الجيزة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على 3 حرائق بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أى اصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغات منفصلة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وحريق بمنزل مهجور بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر، وحريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الثلاثة، دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.