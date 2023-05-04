مدير مكتب المنسق الأممي الإقليمي يشكر مصر على جهودها في خدمة النازحين من السودان

توجه مدير مكتب المنسق الأممي الإقليمي ماكس شوت، بالشكر إلى مصر على جهودها الكبيرة في خدمة النازحين من السودان.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، على هامش تواجده في معبر أرقين: «نحن هنا للتعرف على الاحتياجات الإنسانية للفارين من السودان، وتقييم المساعدات الإنسانية».

وأعرب عن تأثره بما رآه حتى الآن، والخدمات المقدمة من السلطات المصرية، وما وفرته من مستلزمات المياه والطعام والمأوى، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تقدم الاحتياجات العاجلة للنازحين، وجاهزة لتلبية الاحتياجات الضرورية والإنسانية.

وتوجه بالشكر إلى مصر، على إبقاء المعبر مفتوحًا أمام المساعدات العاجلة للفارين من العنف والاشتباكات في السودان، متطلعًا لتعاون الفاعلين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والحكومات الغربية والسلطات المصرية، من أجل مساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم.

وأكمل: «أتطلع لتعاون تلك الجهات من أجل مساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم، سواء الموجودون في مصر أو على الجانب الآخر من الحدود في السودان، فنحن نعمل بشكل مكثف للتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم».