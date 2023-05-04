نوير يكشف موعد عودته لمباريات فريقه بايرن ميونخ

قال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، إنه في طريقه للعودة مجددا في الصيف بعد تعرضه لكسر في الساق، كما أكد أنه يثق في قدرة فريقه على الفوز بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) مجددا.

كان نوير- 37 عاما - قائد المنتخب الألماني وبايرن ميونخ، قد تعرض لكسر في ساقه اليمنى عقب نهائيات كأس العالم في قطر في ديسمبر الماضي، وذلك خلال ممارسته رياض التزلج.

وقال نوير في تقرير نشره الموقع الرسمي للنادي، اليوم الأربعاء، إن عملية التأهيل تسير وفق المخطط له من أجل العودة في فترة الاعداد للموسم المقبل.

وأضاف: "عملية التأهيل تسير بشكل جيد للغاية، نحن راضون، الأشعة الأخيرة تبدو جيدة، أنا مستمتع باتخاذي خطوات للأمام في كل يوم، نحن جميعا متفائلون".

ويؤدي نوير في الوقت الحالي تدريبات خاصة بحراسة المرمى داخل مركز تدريبات بايرن ميونخ، لكن التقرير ذكر أن الحارس المخضرم سوف ينتقل قريبا للتدرب بشكل فردي على أرضية الملعب.

ويسعى بايرن للاحتفاظ بمكانه كحارس أساسي في بايرن لدى عودته، حيث كان النادي البافاري قد تعاقد مع يان سومر من بوروسيا مونشنجلادباخ في يناير الماضي وحتى عام 2024، لتعويض غياب نوير، لكن سومر تعرض لانتقادات عديدة مؤخرا بسبب أداءه.

بالإضافة لذلك، من المقرر أن يعود الحارس أليكساندر نوبل من فترة إعارة لعامين لموناكو الفرنسي.

وقال نوير إنه على تواصل مع الفريق الذي استعاد صدارة ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) من بوروسيا دورتموند الاسبوع الماضي، وذلك من أجل تحقيق اللقب للمرة 11 على التوالي، ووفقا لتصريحات نوير، فإن فريقه يجب عليه الفوز رغم عدم تقديمه أداء جيدا.

وقال نوير: "الأمر في يدنا مجددا، أنا متأكد من فوزنا باللقب".