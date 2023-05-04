جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل شقته بأبو النمرس

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كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة أبو النمرس، وتبين أنه تعاطى جرعة مخدرات زائدة أدت إلى وفاته، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة شاب متوفى داخل شقته بأبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة الشاب "حسن. ا"، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة بعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.