محمود فوزي: الحوار الوطني مختلف عن أية محاولات سابقة للدولة المصرية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك تنوعا هائلا في الحاضرين ومن جميع المحافظات، موجهًا الشكر إلى كل من ساعد في الوصول إلى الجلسة الافتتاحية.

وأضاف في لقائه ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن المنسق العام للحوار لا توجد خطوط حمراء في مناقشات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية حركت المياه الراكدة.

وأوضح أن كل المشاركين حريصين على إنجاح المناقشات ومجلس الأمناء كل الدعم، لافتًا إلى أن كل التيارات ممثلة في الحوار الوطني، وأن الجلسات مستمرة 3 أيام أسبوعيًا.

وأكد أن الحوار الوطني مختلف عن أي محاولات سبق وأن قامت بها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن الحوار انوع من المشاركة مع المواطنين وكافة شركاء الوطن.

وأردف أن الحوار يعتمد على آلية التوافق خلال المناقشات، والسعي لإيجاد حلول وتقديمها للرئيس السيسي، مشددًا أن الحوار يملك تقديم المقترحات ولا يملك التشريع أو التنفيذ.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.