التعليم تعلن تعليمات أداء الامتحانات الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج

أصدرت وزارة التربية والتعليم، عددا من التعليمات المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية للطلاب "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2022-2023.

وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقا لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، وأن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

https://exam.abroad.moe.gov.eg/

وتتضمن التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت المقبل ٦ مايو من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٤ مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة ٥ مساءً وحتى الساعة ١١ مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة ١٢ مساءً ولمدة ٢٤ ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.