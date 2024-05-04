عمر كمال عن منتقدي تكريم كزبرة في الجامعة البريطانية: عندهم عقدة الخواجة

علق المغني عمر كمال، على حالة الجدل التي أثيرت بسبب تكريم مؤدي المهرجانات كزبرة، في الجامعة البريطانية عن فيلمه الحريفة، قائلا إن هناك فئة من الجمهور تستنكر نجاح الشخصيات صاحبة الخلفيات البسيطة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «خلاصة الكلام»، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة «النهار»: «فيه ناس مش عاوزة حد يوصل، وبعض الناس عندهم عقدة الخواجة ولو حد من زميلهم فتح مشروع ميدعمهوش، ولو جاله الخير أتضايق، لو محمد صلاح عمل حاجة يعملوا اللي ميتعملش وكرستيانو وجورجينا يبقى واو».

وتابع: «كزبرة ولد غلبان وربنا شاور عليه وأذن أنه ينجح، وعمل فيلم جميل (الحريفة)، واتكرم في الجامعة البريطانية.. الناس سابت السبعة اللي معاه ومسكوا في كزبرة علشان مش أمور ولا خريج جامعة أمريكية».

كما تحدث كمال عن نفسه قائلا: «بعض الناس مستكترة عليا اللي أنا فيه لأن عندي خلفية بسيطة.. أنا مبنجحش بسهولة، لكن مبقتش بقابل المعوقات بتاعة زمان في الفلوس ومبحبش أدعي الفقر، وأنا الصبح وبالليل مبفكرش غير في الشغل، وعلشان تستمر في النجاح صعب، ولكن خلاص الساحة بقت مليانة».