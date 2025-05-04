تشيلسي يفوز على ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق تشيلسي على نظيره ليفربول، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

افتتح إينزو فيرنانديز التسجيل لتشيلسي مبكرا في الدقيقة الثالثة من كرة عرضية من الجهة اليمنى من بيدرو نيتو قابلها من منتصف منطقة الجزاء إنزو فيرنانديز بتسديدة سكنت يسار مرمى أليسون بيكر.

وسجل تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق نوني مادويك لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على نيكولاس جاكسون.

وعزز تشيلسي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 56 بالنيران الصديقة عن طريق كوانساه في مرماه من كرة عرضية من الجهة اليمنى من كول بالمر قابلها تشتيت خاطئ من فان دايك ارتطمت بالكرة بجاريل كوانساه وذهبت في المرمى.

وقلص فيرجيل فان دايك تأخر ليفربول مسجلا الهدف الأول للريدز في الدقيقة 55 من ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها أليكسيس ماك أليستر بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية متقنة سكنت يسار.

حاول ليفربول تسجيل الهدف الثاني وإدراك التعادل لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح حيث قتل كول بالمر المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 96 من تسديدة من نقطة الجزاء من بالمر سكنت يمين المرمى ذهب إليها أليسون ولكن لم يلحق بها، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 3-1.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 63 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 82 نقطة في الصدارة.