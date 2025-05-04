توريد 39 ألفا و352 طن قمح في كفر الشيخ

قال المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم، إن مواقع استلام القمح في نطاق المحافظة استقبلت كميات جديدة من المحصول.

وأكد الهابط، أن إجمالي المورد من محصول القمح منذ فتح باب التوريد حتى اليوم بلغ 39 ألفا و352 طن قمح.

ولفت إلى أن استلام القمح خلال موسم 2025 الحالي تجرى من خلال 25 موقعًا تابعة للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بمتابعة من اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال إن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشاكل تتعلق بعملية التوريد.

وكشف عن صرف مستحقات المزارعين بانتظام والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة وفقًا لقرار الدكتور علي المصيلح وزير التموين والتجارة الداخلية.