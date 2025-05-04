وزير خارجية العراق: تطابق في وجهات النظر مع مصر إزاء قضايا المنطقة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن هناك تطابقًا كاملًا في وجهات النظر بين مصر والعراق بشأن للقضية الفلسطينية والوضع في غزة والضفة الغربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، أن هذا التطابق يمتد كذلك بين البلدين تجاه الأوضاع في لبنان وسوريا.

وأوضح أن المباحثات تناولت المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، معبرًا عن تطلع بلاده في أن تتوصل إلى تفاهمات لأن البديل لهذه المفاوضات قد يكون حدوث مشكلات كبيرة وكارثية في المنطقة.

ونوه بأن هناك تطابقًا في الأفكار المصرية العراقية حول تأييد هذه المفاوضات وتعزيز هذه الآلية بين واشنطن وطهران بما يعود بالنفع على المنطقة وكذلك على الدولتين.

وعن العلاقات بين مصر والعراق، أكد حسين أن مباحثاته مع الوزير عبدالعاطي تناولت كيفية تشجيع التفاعل المجتمعي بين البلدين.

وأوضح أنه تم الحديث عن سمات الدخول بين البلدين وكيفية معالجة هذه المشكلة، حيث تبدأ الخطوات الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية، معبرًا عن تطلعه للوصول إلى توقيع هذه المذكرة في أقرب وقت.



