مقتل شخص جراء تحطم طائرة صغيرة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقي شخص واحد حتفه وتضرر منزلين إثر تحطم طائرة صغيرة في حي سيمي فالي بجنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد ظهر يوم السبت، بحسب ما ذكرته السلطات.

وهرعت طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث، وقام ضباط الشرطة بتطويق الشوارع، وطالبوا المارة بالابتعاد عن المنطقة. وشوهد الدخان يتصاعد من سقف أحد المنازل في قسم وود رانش في سيمي فالي، وهو مجتمع يقع على بعد 47ر80 كيلو متر شمال غرب لوس أنجليس.

وكان بالإمكان رؤية حطام الطائرة بين المنزلين. وأكدت إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة فينتورا أن السكان كانوا داخل المنزلين في ذلك الوقت لكنهم أخلوهما ولم يبلغوا عن وقوع إصابات. وقالت السلطات إن كلا المنزلين تعرضا لأضرار هيكلية وتأثرا بالحريق.

ووصل حوالي 40 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. ومع إخماد النيران، بدأوا العمل على عمليات الإصلاح والإنقاذ.

ولم تكشف السلطات أي معلومات عن قائد الطائرة ذات المحرك الواحد والجناح الثابت، كما لم تذكر سبب تحطم الطائرة.

وسيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث.