مسؤولون روس: مقتل شخصين في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية

أفاد مسؤولون محليون بمقتل شخصين على الأقل في منطقة بيلجورود الروسية، القريبة من الحدود، جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في منشور على تطبيق "تليجرام" إنه تم نقل امرأة إلى المستشفى جراء إصابتها بجروح.

وأضاف أن عائلة مكونة من ثلاثة أفراد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية أثناء وجودها داخل سيارتها في قرية نيتشايفكا، التي تقع على بُعد أقل من ثمانية كيلومترات من الحدود الروسية الأوكرانية.

وأفادت سلطات الاحتلال في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا، في وقت سابق، بمقتل مراهق جراء هجوم بطائرة مسيرة في بلدة كاميانكا دنيبروفسكا الصغيرة.

وقال الحاكم المعين من جانب موسكو، يفجيني باليتسكي، في منشور على تطبيق "تليجرام" إن الطائرة المسيرة استهدفت المراهق تحديدا بالقرب من منزله. ولا يمكن التحقق من صحة هذه الادعاءات من مصادر مستقلة.