أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، إيقاف رافع “رأس مسلة” في اتجاهي رأس سدر ومنطقة الملعب، غدًا الإثنين، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لإصلاح خط السيفونات القادم من محطة غرب النفق إلى رافع مسلة.

وأوضح المهندس حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، أن إيقاف الرافع سيؤدي إلى قطع المياه عن شمال المدينة، ومنطقة السادات، والمناطق المرتفعة بالستميات والعمارات.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه سيجري أيضًا قطع المياه عن مدينة أبو زنيمة، مشيرًا إلى استمرار تشغيل المياه في باقي المناطق التابعة لمدينة رأس سدر من خلال محطة التحلية والخزانات الاستراتيجية.