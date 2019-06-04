موسكو تنتقد دعوة واشنطن ببذل المزيد من الجهود بشأن التحقيق في سقوط طائرة ماليزية

انتقد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لروسيا بضرورة بذل المزيد من الجهود في التحقيقات بشأن سقوط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014.

وقال جروشكو - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "إن أحد أساليب الأمريكيين هو إصدار الأوامر للجميع، والتحقيقات لم تنته بعد.. وما شأن الولايات المتحدة بهذا الموضوع؟".

يُذكر أن طائرة "بوينج-777" تابعة للخطوط الجوية الماليزية، كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، تحطمت في مقاطعة دونيتسك 17 يوليو 2014، ولقي جميع ركابها الـ298 مصرعهم.. واتهمت كييف قوات الدفاع الشعبي في "دونباس" بإسقاط الطائرة، إلا أن القوات نفت امتلاكها لوسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.

وأعلن فريق التحقيق الهولندي في سقوط الطائرة أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة، هو من نوع "بوك" تم نقله من روسيا، وأكد أن القوات الأوكرانية الحكومية ليس لها علاقة بتحطم الطائرة.. فيما رفضت موسكو هذه الاتهامات.