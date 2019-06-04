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«جودزيلا» يتصدر إيرادات الشباك


نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 12:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 12:17 ص

تصدر فيلم المغامرة والفانتازيا «Godzilla: King of the Monsters» أو «جودزيلا ملك الوحوش»، شباك التذاكر الأمريكى، عقب طرحه الجمعة الماضية.
حقق الفيلم 32 مليون دولار عالميا، جمع منهم 19 مليون دولار فى البوكس أوفيس الأمريكى، فيما بلغت حصيلته بالسوق الأجنبية 13 مليون دولار.
الفيلم بطولة: فيرا فارميجا، ميلى بوبى براون، كيلى شاندلر، برادلى ويتفورد، سالى هوكينز، كين واتانابى، تأليف وﺇﺧﺮاﺝ مايكل دورتى.
يتابع الفيلم الجهود الحثيثة التى تقوم بها إحدى الجمعيات السرية المعنية بالحيوانات حينما تواجه مجموعة من الوحوش الضخمة بما فيهم الديناصور الهائل جودزيلا الداخل فى صدام هائل مع كل من موثرا ورودان، مما يترك البشرية أمام مصير مجهول.


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