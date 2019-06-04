العراق: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الطارمية إلى 6

أفاد مصدر في الشرطة العراقية -اليوم الثلاثاء- بارتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف القوات الأمنية خلال إجرائها عملية تفتيش في قضاء الطارمية إلى 6 قتلى من عناصر القوات الأمنية.

وقال المصدر -وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن عدد القتلى من القوات الأمنية جراء هجوم الطارمية شمال بغداد، ارتفع إلى 6 قتلى.

كانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرة إلى قتل ثلاثة إرهابيين من الذين أطلقوا النار على القوات.