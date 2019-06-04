بورسعيد: قدم وفد من مطرانية بورسعيد للأقباط، التهنئة للمسلمين و للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك المبارك

قدم وفد من مطرانية بورسعيد للأقباط، التهنئة للمسلمين و للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد إلى فرع المنظمة في بورسعيد، حيث كان في استقبالهم الشيخ محمد الغرباوي رئيس فرع المنظمة مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية.

وقال وليد عيسى سليمان منسق عام فرع المنظمة ببورسعيد - وفقا لما ورد ببيان للمنظمة اليوم الثلاثاء - إنه تم خلال الزيارة التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع المسلمين والمسيحيين، وبأن الجميع في مصر يد واحدة، وعلى قلب رجل واحد.

ضم وفد المطرانية القمص بولا سعد، وكيل مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، نائبا عن نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، والقمص يوحنا أديبن راعي كنيسة مار جرجس بور فؤاد، والقس رويس بشاى الكاهن بمطرانية بورسعيد، والقس بسادا دانيال، راعي كنيسة أبي سيفين، القس كيرلس غطاس، راعي كنيسة مارمينا ، القس بيمن صابر، الكاهن بمطرانية بورسعيد ، سامى بشارة، مدير العلاقات العامة بمطرانية بورسعيد.