تركي آل الشيخ: سأخوض تجربة جديدة باسم الأسيوطي الجزء الثاني

مفاجأة من العيار الثقيل، كشفها اليوم الثلاثاء تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، بعدما أعلن نيته في خوض تجربة جديدة استثمارية على غرار نادي بيراميدز.

وكان تركي آل الشيخ قد قام بشراء فريق الكرة بنادي الأسيوطي في يوليو الماضي ثم قام بتغيير اسمه إلى بيراميدز مع تسريح كافة لاعبيه والتعاقد مع نجوم كبار في مقدمتهم البرازيلي كينو وعبدالله السعيد وأحمد الشناوي حارس الزمالك السابق، والسوري عمر خريبين.

وكانت كشفت مصادر مقربة من تركي آل الشيخ عن قيام الأخير ببيع حصته في نادي بيراميدز بعد موسم واحد له من الاستثمار في الدوري المصري الممتاز.

وكتب تركي عبر حسابه الخاص على "فيس بوك" :"سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر".

وحسم بيراميدز مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، متواجدًا في المركز الثاني خلف المتصدر الأهلي، بعدما جمع الفريق 70 نقطة من 34 مباراة، ولا تزال له مباراة أخرى أمام الأهلي في كأس مصر بدور الـ16، لم يحدد موعد إقامتها بعد.