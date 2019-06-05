شاكيري يعلن موقفه مع ليفربول

حسم الدولي السويسري شيردان شاكيري، نجم ليفربول الإنجليزي مستقبله مع الريدز في الموسم المقبل، بعد خروج شائعات كثيرة حول إمكانية رحيل لاعب ستوك سيتي الإنجليزي وبازل السويسري السابق عن معقل "الانفيلد رود".

وخرج شاكيري في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء:" أنا حاليا في ليفربول، أفضل ناد في أوروبا ، فلماذا أترك هذا النادي؟.. كنت أعرف قبل انتقالي إلى الفريق أن المنافسة صعبة للغاية".

وعاش شاكيري بعد إنتقاله لصفوف ليفربول قادمًا من ستوك سيتي مقابل 15 مليون يورو، موسمًا صعبًا تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، فلم يشارك اللاعب أساسيًا سوى في 7 مباريات فقط.