وزير البيئة التونسي يبحث سبل الحد من تلوث الشواطئ والبناء العشوائي

قال وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي مختار الهمامي "إن مجمل المنح للبلديات الجديدة والمستحدثة بلغت حوالي 58 مليون دينار، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على أن تصبح صيانة المدارس والإشراف على المطاعم المدرسية وتنظيم النقل الخاص بالتلاميذ بين الأرياف من مهمات العمل المحلى لتكريس الحكم المحلي واللامركزية، وذلك في إطار توجيه الكفاءات إلى البلديات".

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الثلاثاء؛ لبحث المشاكل البيئية التي تعاني منها ولاية بن عروس، خاصة التلوث البيئي والشريط الساحلي وظاهرة انتشار البناء الفوضوي.

واستعرض الوزير التونسي، خلال اللقاء، الإشكاليات المطروحة على مستوى البلديات والعمل على الخروج بقرارات فعلية من شأنها تحسين الوضع البيئي والعمل على الحد من تلوث الشواطئ، كما تطرق إلى موضوع البناء الفوضوي الذي تعاني منه كافة البلديات، والتأكيد على تطبيق وتنفيذ القانون للحد من هذه الظاهرة.