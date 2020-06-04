الصين تسجل حالة كورونا واحدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة وافدة من الخارج في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83022 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن 5 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78319 شخصا، فيما تم الإبلاغ حتى يوم أمس عن 1763 حالة وافدة من الخارج خرج منها 1703 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أنه تم أمس الإبلاغ عن أربع حالات جديدة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة إلى 326 حالة منها 43 حالة وافدة من الخارج، فيما ما يزال 4360 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين تحت الملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1093 حالة إصابة بالفيروس بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و443 حالة في تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1039 مريضا في هونج كونج، و45 في ماكاو، و428 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.