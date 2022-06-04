الإدارات التعليمية تنشر خطوات التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

نشر عدد من الإدارات التعليمية بالصور خطوات التقديم الالكتروني لرياض اطفال والصف الاول الابتدائى للمدارس الرسميه والرسمية للغات المستمر حتي 30 يونيو الجاري.
وجاءت الخطوات كالتالي:
أولا: رابط التقديم الإلكتروني
إنشاء حساب لولى الأمر من هنا
https://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx
https://parentreg.emis.gov.eg/
بعد دخولك علي هذا الرابط اتبع الخطوات التالية :
1 - تختار إنشاء مستخدم لولى الأمر على البوابة
٢- تضغط على كلمة مستخدم جديد.
٣- يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناته وليس بيانات الطفل، ملء جميع البيانات لولي الأمر وليس الطفل بدقة، مع كتابة أية أرقام باللغة الإنجليزية وخاصة الرقم القومى وكلمة المرور.
ثانيا: الدخول على الرابط التالى للصف الأول الابتدائى رسمى أو لغات
http://Prim.emis.gov.eg
أو رياض الاطفال رسمى لغات
http://kg.emis.gov.eg
- بإدخال الرقم القومى وكلمة المرور وتسجيل دخول، واختيار نوعية المدارس رسمية أو رسمية لغات وتسجل بيانات الطفل وضغط على بدء التسجيل.
- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.
- تحدد الإدارة وتختار المدارس وتضغط على إضافة، وبعد كل اختيار، تضغط إضافة، ويجب الاتباه إلى ظهور رسالة "تم الإضافة بنجاح" بعد كل إضافة لينجح التقديم.
- تحفظ الرغبات وتطبع الاستمارة الإلكترونية ونحتفظ بها سواء بطباعتها ورقيا أن حفظها على التليفون كصورة "سكرين شوت"
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