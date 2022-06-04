الإدارات التعليمية تنشر خطوات التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

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نشر عدد من الإدارات التعليمية بالصور خطوات التقديم الالكتروني لرياض اطفال والصف الاول الابتدائى للمدارس الرسميه والرسمية للغات المستمر حتي 30 يونيو الجاري.

وجاءت الخطوات كالتالي:

أولا: رابط التقديم الإلكتروني

إنشاء حساب لولى الأمر من هنا

https://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx

https://parentreg.emis.gov.eg/

بعد دخولك علي هذا الرابط اتبع الخطوات التالية :

1 - تختار إنشاء مستخدم لولى الأمر على البوابة

٢- تضغط على كلمة مستخدم جديد.

٣- يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناته وليس بيانات الطفل، ملء جميع البيانات لولي الأمر وليس الطفل بدقة، مع كتابة أية أرقام باللغة الإنجليزية وخاصة الرقم القومى وكلمة المرور.

ثانيا: الدخول على الرابط التالى للصف الأول الابتدائى رسمى أو لغات

http://Prim.emis.gov.eg

أو رياض الاطفال رسمى لغات

http://kg.emis.gov.eg

- بإدخال الرقم القومى وكلمة المرور وتسجيل دخول، واختيار نوعية المدارس رسمية أو رسمية لغات وتسجل بيانات الطفل وضغط على بدء التسجيل.

- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

- تحدد الإدارة وتختار المدارس وتضغط على إضافة، وبعد كل اختيار، تضغط إضافة، ويجب الاتباه إلى ظهور رسالة "تم الإضافة بنجاح" بعد كل إضافة لينجح التقديم.

- تحفظ الرغبات وتطبع الاستمارة الإلكترونية ونحتفظ بها سواء بطباعتها ورقيا أن حفظها على التليفون كصورة "سكرين شوت"

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