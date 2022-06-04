موسكو: سلطات كييف تخطط لاتهام القوات الروسية بإحداث كارثة بيئية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن كييف تعمل على تفجير خزانات كيميائية في سيفيرودونيتسك؛ لتعيق تقدم القوات الروسية.



وجاء في بيان وزارة الدفاع، نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء السبت، أن «القوات الأوكرانية، بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال معارك سيفيرودونيتسك، تراجعت في اتجاه ليسيتشانسك».



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن «القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة تصل إلى 90% من وحداتها خلال المعارك في سيفيرودونتسيك».



وأشارت الوزارة إلى أنه «عند الانسحاب من سيفيرودونيتسك، أمر الجيش الأوكراني بتلغيم حاويات تحتوي على أكثر من 100 طن من المواد الكيميائية كحمض النيتريك في مصنع للآزوت».



وأضافت في بيانها: «تستخدم كييف المنازل والمدارس ورياض الأطفال ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الأخرى لأغراض عسكرية. على سبيل المثال، في خاركوف، جهز القوميون المتطرفون المواقع السكنية بالمدفعية في الشارع "فلكي"، ويحظر على السكان مغادرة شققهم».



وتابعت: «في سلافيانسك، استقر المسلحون الأوكرانيون في المدارس والكليات والمدارس الداخلية، وتم وضع الأسلحة الثقيلة والمركبات المدرعة في مصنع للأعلافم».



وذكرت أن الجيش الأوكراني جهز نقطة مراقبة في مدرسة في دروزكوفكا، وتم وضع وحدات من القوات الأوكرانية في الأبنية، ولم يتم إجلاء السكان لاستخدامهم كدروع بشرية».