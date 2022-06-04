الرئيس الألماني يعرب عن صدمته إزاء حادث القطار في بافاريا

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن "صدمته الشديدة" إزاء حادث القطار الذي وقع جنوبي البلاد أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل أربعة أفراد، على الأقل، وإصابة العشرات.

وقال شتاينماير في بيان اليوم السبت: "قلبي مع المصابين وجميع أسرهم في هذه الأوقات العصيبة، أود أن أشكر جميع أفراد الشرطة وقوات الإنقاذ على عملهم الدؤوب والمهم".

وتتواصل التحقيقات وأعمال الإنقاذ في موقع الحادث اليوم السبت.

وخرجت عدة عربات في قطار إقليمي متجه إلى ميونخ عن مسارها في قرية بورجراين ظهر أمس، وانقلب العديد من عربات القطار ذات الطابقين وانزلقت على منحدر حتى وصلت بالقرب من طريق رئيسي. ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة ما لا يقل عن أربعة أشخاص من إجمالي حوالي 140 شخصا كانوا على متن القطار، كما أصيب نحو 30 شخصا آخرين بينهم عدة أطفال.

وأصيب بعض الضحايا بجروح خطيرة وتطلبت حالتهم الخروج لجراحة عاجلة.

وتعتبر هذه وحدة من أسوأ حوادث السكك الحديدية في ألمانيا في السنوات الأخيرة.