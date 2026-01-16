الجيش السوري يعلن تمديد مدة الممر الإنساني شرق حلب ليوم آخر

- التمديد لتسهيل مرور المدنيين السوريين إثر عرقلة تنظيم "قسد" عبورهم من منطقة دير حافر بريف حلب شمالي البلاد

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، الخميس، تمديد مدة الممر الإنساني للمواطنين في منطقة شرق حلب باتجاه قلب المدينة شمالي البلاد ليوم آخر، من التاسعة صباح الجمعة حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي؛ إثر عرقلة تنظيم "قسد" عبورهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الهيئة قولها إن "مجموعات من ميليشيات (بي كي كي) الإرهابية المتحالفة مع (قسد - واجهة تنظيم واي بي جي الإرهابي بسوريا) تمنع المدنيين من المرور عبر الممر الإنساني قرب منطقة دير حافر بريف حلب".

وأضافت الهيئة أن :الجيش مدد مدة الممر الإنساني للمواطنين في منطقة شرق مدينة حلب باتجاه قلب المدينة (شمال) ليوم آخر، وبالتالي فإن الممر سيكون متاحا يوم غدٍ الجمعة، من الساعة 9:00 صباحا (6:00 بتوقيت جرينتش) حتى 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش)".

وحذرت من أنه "سيتم استهداف أي موقع يقوم بعرقلة مرور المدنيين بالطريقة المناسبة".

وأكدت الهيئة الانتهاء من كل التحضيرات الميدانية لتأمين المنطقة، مضيفة: "نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن أي موقع يتبع لتنظيم قسد فورا".

وفي وقت سابق اليوم، حذرت مديرية إعلام حلب من أن "عرقلة تنظيم قسد للممر الإنساني بدير حافر تشكل تهديدا مباشرًا لحياة مئات الآلاف".

ونقلت "سانا" عن المديرية قولها إن "ممارسات قسد تسببت في صعوبات كبيرة، وتهديد مباشر لحياة مئات الآلاف من الأهالي، الذين اضطر بعضهم إلى سلوك طرق خطرة على خطوط التماس، إضافة إلى ممرات مائية غير مؤهلة لعبور هذا العدد من المدنيين، ولاسيما بعد قيام تنظيم قسد بتدمير عدد من الجسور في المنطقة".

وصباح الخميس، فعّل الجيش السوري ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي غرب نهر الفرات، التي أعلنها سابقا مناطق عسكرية.