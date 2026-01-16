مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون البرلماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- على هامش زيارة رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي محمد ولد الرشيد للبحرين

بحث رئيس مجلس المستشارين المغربي محمد ولد الرشيد، الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين خالد بن عبد الله آل خليفة، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع المسئولين بالعاصمة المنامة، بحضور رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وفق بيان لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).

وتأتي المباحثات على هامش زيارة يجريها "ولد الرشيد" على رأس وفد برلماني إلى البحرين، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 يناير الجاري.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على "أهمية الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في مواكبة الدبلوماسية الرسمية".

كما شددّا على ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات التشريعية.

كما أشار الطرفان، إلى أهمية "توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب المصدر ذاته.

ولفت البيان، إلى أن اللقاء شهد التأكيد على دور المؤسسات التشريعية في "دعم مسارات الشراكة الثنائية، وترسيخ التشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة".