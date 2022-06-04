شعراوي: انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة

وزيرة البيئة تبحث مع مسئولة أممية استعدادات قمة المناخ في شرم الشيخ