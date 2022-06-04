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مصر
شعراوي: انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة
وزيرة البيئة تبحث مع مسئولة أممية استعدادات قمة المناخ في شرم الشيخ
وزيرة البيئة تدعو إلى التكاتف العالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية
طلب إحاطة بشأن تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي: سلبياته تفوق إيجابياته
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البرهان: ندعو إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية
البرهان: ندعو إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية
بعد رفع علم المثليين.. البرلمان العربي يطالب سفارات واشنطن باحترام الثقافة الشرقية
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