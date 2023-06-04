وزير الخارجية العراقي: موقفنا ثابت بدعم سوريا والوقوف إلى جانبها

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن العلاقات العراقية السورية تاريخية عميقة، مؤكدًا أن موقف بغداد ثابت بدعم سوريا والوقوف إلى جانبها.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأحد، أعرب «حسين» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، عن سعادته بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.



وذكر أن «الوضع الإنساني في سوريا صعب»، مضيفًا: «نحتاج لتحرك على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجته وإلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتأمين ظروف عودة اللاجئين إلى ديارهم».



من جهته، أوضح المقداد، أن «فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ليس الأسلوب المناسب للعلاقات بين الدول»، قائلًا إن تلك الإجراءات فاقمت معاناة الشعب السوري ويجب رفعها.



ووصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، لإجراء مباحثات مع القيادة العراقية وكبار المسئولين العراقيين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة سبل تطويرها.



وكان في استقبال الوزير المقداد وكيل وزارة الخارجية العراقي، وكبار المسئولين في وزارة الخارجية العراقية، وسفير سوريا في العراق.