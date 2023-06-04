تعاون عراقي سوري لمحاربة تجارة المخدرات

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن التنسيق والتعاون مع سوريا لمحاربة تجارة المخدرات، فيما أكد وزير الخارجية السوري فصيل المقداد أن العلاقات مع العراق استراتيجية في مختلف المجالات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الأحد، قال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، إن هناك تنسيقًا وتعاونًا مشتركًا مع الجانب السوري في محاربة تجار المخدرات، ومن المؤمل العمل مع الدول المحيطة أيضا بهذا الشأن.

وأوضح أن «موقف العراق ثابت في دعم الشعب السوري، فضلا عن عمق العلاقات المشتركة بين البلدين»، قائلًا إن بغداد ستتحرك في المرحلة المقبلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت إلى إجراء مباحثات مستمرة في الإطار الخماسي بشأن الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن «الوضع الإنساني في سوريا صعب جدا، ويحتاج إلى تحرك إقليمي ودولي».

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن «العلاقات مع العراق استراتيجية في مختلف المجالات»، لافتًا إلى بذل كل الجهود لتعزيز أواصر العمل مع العراق.

وأضاف: «بغداد ودمشق تقفان موقفاً موحداً بوجه التحديات الراهنة، ونعمل لمحاربة الارهاب والقضاء على خطر المخدرات»، مقدما الشكر للعراق بكل ما قدمه من مساعدات ودعم لسوريا.

وذكر أن «العراق وسوريا قادرين على التنسيق لمواجهة الإرهاب»، معلنًا وجود تقدم في المباحثات مع العراق، والعمل على تعزيز سيادة البلدين.