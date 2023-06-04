مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 4 يونيو 2023 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة الأهلى ضد الوداد فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الأهلي X الوداد المغربى – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء

ريال سوسييداد X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء

ريال مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

أوساسونا X جيرونا – الساعة 7:30 مساء

ريال بيتيس X فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

سيلتا فيجو X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بلد الوليد X خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إلتشي X قاديش – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي X سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

أتالانتا X مونزا – الساعة 10 مساء

ليتشي X بولونيا – الساعة 10 مساء

ميلان X هيلاس فيرونا – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2

روما X سبيزيا – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 3

أودينيزي X يوفنتوس – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي X فناربخشة – الساعة 7:15 مساء

مواعيد مباريات كأس البرتغال

سبورتنج براجا X بورتو – الساعة 7:15 مساء