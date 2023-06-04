ارتفعت أعداد ضحايا فاجعة تصادم 3 قطارات في الهند إلى 288 قتيلا، حسبما أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، فيما ارتفعت عدد الإصابات إلى 900.

يأتي ذلك بعدما خرج قطار الشحن "بنغالور كلكتا" عن مساره جزئيا بعد اصطدامه بقطار ركاب، ليصدم بهما قطارا سريعا ثالثا من طراز "كوروماندل إكسبريس".

وذكرت فرانس برس، أن مجموعة متشابكة من العربات المدمرة هو كل ما تبقى من اصطدام 3 قطارات، أحدها للشحن والآخران لنقل المسافرين مساء يوم الجمعة بالقرب من مدينة "بالاسور" على بعد حوالى 200 كيلومتر من "بوبانسوار" عاصمة ولاية "أوديشا".

وأعربت مصر، يوم السبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند فى الحادث الذى أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار بضائع في #الهند، مما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/T2pNAEUpf7 — Independent عربية (@IndyArabia) June 2, 2023

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، المنشور في مايو 2022، فإن "كافاش" هو نظام حماية أوتوماتيكي للقطار تم تطويره محليًا في الهند، وكان سيوفير حماية القطارات عبر إنذارات تجنب الاصطدام بين القطارات، وينشط نظام فرملة القطار تلقائيًا إذا فشل السائق في التحكم في القطار وفقًا لقيود السرعة.

أما الأهمية الثالثة لنظام "كافاش" فهي ستتمثل منع مرور القطار عند ورود إشارة بوجود خطر بما يشغل السكة الحديد البعيدة ضمن مسار القطار عبر صدور صفير تلقائي في حال الاقتراب، وإرسال رسائل تحذير

وبالتالي، كان وجوك نظام كافاش سيمنع وقوع حادث الهند المفجع بمنع تصادم القطارات، لكن القدر لم يمهل الهند اكتمال المشروع، حيث إنه في مارس عام 2019 شهد وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فايشناو محاكاة لنظام كافاش بين محطتي سكة حديد جولاجودا وتشيتجيدا في جنوب وسط السكك الحديدية، لكن المشروع لم يطبق في جميع أنحاء البلد حتى اللحظة.

وخلال التجربة، تم إنشاء ووضع عائقا على السكة الحديد، وتحركت قاطرتان تجاه بعضهما البعض، وراقب المتفرجون نظام الكبح الأوتوماتيكي، الذي أوقف القاطرات التي تفصل بينها مسافة 380 مترا فقط.

وقالت "السكك الحديد" الهندية في تصريحات العام الماضي، إن نظام كافاش الجديد يكلف 50 ألف روبية لكل كيلومتر للتشغيل مقارنة بحوالي 2 كرور روبية في جميع أنحاء العالم.

وكان من المستهدف تنفيذ نظام كافاش بطول 2000 كيلومتر خلال السنة المالية 2022 على طرق عالية الكثافة مثل طرق نيودلهي مومباي ونيودلهي هوراه، على أن يتم إعادة تنفيذ النظام على 4000 إلى 5000 كيلومتر إضافية من السنة المالية 2023 في الهند، حيث كانت تهدف الخطة إلى تغطية هذين المسارين في مارس الماضي لكن المشروع لم يُستكمل.