صناديق بلاكستون العقارية تعتزم شراء مركز خدمات لوجيستية في وسط طوكيو

أعلنت شركة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأمريكية بلاكستون أن صناديقها العقارية قد أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على مركز طوكيو سي-إن إكس، وهو مركز لوجستي من الدرجة الأولى في قلب طوكيو.

تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 100 مليار ين ياباني (642 مليون دولار). يعد المركز مستودعًا من خمسة طوابق بمساحة إجمالية قدرها 6ر1 مليون قدم مربع في خليج طوكيو، وعلى بُعد 15 دقيقة بالسيارة من مركز المدينة. ويستخدم المبنى كمركز توزيع حيوي.

وقال دايسكي كيتا، رئيس قسم عقارات اليابان في بلاكستون: "نحن ملتزمون بالتعاون مع الشركات اليابانية ومواصلة المساهمة بفعالية في نمو الاقتصاد الياباني".