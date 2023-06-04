الرئيس العراقي يبحث مع السفير الفلسطيني تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة

بحث رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، مع السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.



وقال الرئيس العراقي - خلال استقباله السفير الفلسطيني لدى العراق في قصر بغداد ، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن العراق يولي اهتماما بالقضية الفلسطينية ويدعمها في كافة المحافل الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة".



من جهته، نقل السفير الفلسطيني تحيات وتقدير الرئيس محمود عباس إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، فيما حمل رشيد، السفير تحياته وتقديره إلى الرئيس الفلسطيني.



وأكد السفير حرص ورغبة بلاده حكومة وشعباً على توطيد علاقات التعاون والاخوية مع العراق وشعبه الشقيق، مشددا على أهمية دور العراق في تبني تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية .. مجددا الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة الأراضي الفلسطينية.