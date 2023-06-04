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روسيا: استهداف أوكرانيين حاولوا التسلل إلى أراضينا

وكالات
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 10:41 م

أعلنت الدفاع الروسية، أمس السبت، استهداف أوكرانيين، حاولوا التسلل إلى أراضيها في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن جهاز الأمن الفيدرالي "رصد محاولة من قبل مسلحين لعبور النهر في منطقة نوفايا تافولجانكا"، مضيفة أن "القصف المدفعي فرق العدو وأجبره على التراجع".

وفي وقت سابق اليوم، قال حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الروسية "تقاتل مجموعة مخربين أوكرانيين بالقرب من نوفايا تافولجانكا".

كما أعلن موافقته على لقاء الأوكرانيين في شيبيكينو للحديث عن الأسرى، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.


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