«الملكة الأخيرة» يمثل الجزائر في المسابقة الرسمية لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، عن اختيار الفيلم الروائي الطويل "الملكة الأخيرة"، ليمثل الجزائر في المسابقة الرسمية لدورته الأولى، المقرر إقامتها منتصف شهر يوليو المقبل.

ويعد فيلم "المملكة الاخيرة" أحد أهم الأفلام التاريخية، التى تتناول حقبة مهمة من تاريخ الجزائر، حيث تدور أحداثه حول الملكة "زفيرة"، التى تعتبر رمزا للنضال؛ كونها رفضت مغادرة البلاد بعد وفاة زوجها، وقاومت الغزو الإسباني، وتصدّت لكل المؤامرات التي كانت تُحاك ضد زوجها قبل رحيله، وفضلت في النهاية إنهاء حياتها بنفسها على الاستسلام للغزاة الإسبان.



الفيلم استغرق تنفيذه 6 سنوات؛ بدأت بالبحث الطويل عن مصادر التمويل، والتي بلغت 17 مصدرا، ثم تصميم وبناء الديكورات وتصميم الملابس، ثم جاءت جائحة كورونا، فتوقف تصويره لبعض الوقت، وذلك حسبما أوضح مخرجه داميان أونوري في تصريحات صحفية.



"الملكة الأخيرة" اشترك في إخراجه داميان أونوري مع عديلة بنديمراد، التي قامت أيضا ببطولته، حيث جسدت شخصية آخر ملكات الجزائر "زفيرة"، زوجة الملك سليم التومي، الذي صعد إلى السلطة في أوائل القرن السادس عشر.



مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، هو أول مهرجان يهتم بالسينما العربية، وتنظمه مؤسسة إبداع للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتضم لجنته العليا كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي، والفنانة هند صبري، والسيناريست مدحت العدل، والمنتج الكويتي يوسف العميري، والمهندس أسامة الشيخ، والمخرج خيري بشارة، والسيناريست بشير الديك والكاتب محمد سلماوي.